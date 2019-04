Mit diesen Schritten können Sie Excel Spalten trennen

Das Zusammenführen und Aufteilen von Zellen in Microsoft Excel und Sun OpenOffice Calc ist sehr ähnlich. Im Folgenden werden die Schritte beschrieben, die für das Zusammenführen und excel spalten trennen erforderlich sind.

Zellen zusammenführen

Hinweis: Dieses Dokument behandelt nur das Zusammenführen der Zellen in Excel, nicht das Zusammenführen der Werte von mehr als einer Zelle.

Öffnen Sie Calc oder Excel.

Markieren Sie zwei oder mehr benachbarte Zellen, die Sie zusammenführen möchten. Markieren Sie beispielsweise die Zellen A1 und B1 oder C1 und C2.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zellen zusammenführen in der Formatierungsleiste. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie diese Schaltfläche in jeder der Versionen von Excel und Calc aussieht, die diese Option unterstützen.

Zusammenführen / Teilen von Symbolen in Calc und Excel

In Microsoft Excel 2010 und höher finden Sie die Funktion Zusammengeführte Zellen unter der Registerkarte Start und wird in der folgenden Abbildung gezeigt.

Office 2010 fusionierte Zellschaltfläche

Hinweis: Wenn Zellen mit mehreren Werten zusammengeführt werden, ist die oberste linke Zelle die Daten der zusammengeführten Zelle.

Zwei Zellen unter Verwendung einer Formel zusammenfügen

In Excel können Sie zwei Zellen über eine Formel zusammenführen. Die Verwendung des kaufmännischen Und (&) in einer Formel bewirkt, dass zwei Zellen oder eine Zelle und zusätzlicher Text miteinander kombiniert werden.

Zellen in Excel zusammenführen

In diesem Beispiel kombiniert die Formel =A1&B1 die Werte in den Zellen A1 und B1 zu Zelle C1. Wenn Sie in diesem Beispiel ein Leerzeichen zwischen den beiden Zellwerten wünschen, würde die Formel ein „Leerzeichen“ enthalten und als =A1&“ „&B1“ geschrieben werden. Sie würden doppelte Anführungszeichen um ein Leerzeichen herum verwenden, um ein Leerzeichen in der Formel und den daraus resultierenden zusammengeführten Wert hinzuzufügen.

Zellen aufteilen

Öffnen Sie Calc oder Excel.

Markieren Sie die zusammengeführte Zelle, die Sie aufteilen möchten. Eine zusammengeführte Zelle wird in mehrere Spalten oder Zeilen aufgeteilt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zellen zusammenführen in der Formatierungsleiste. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel dafür, wie diese Schaltfläche in jeder der Versionen von Excel und Calc aussieht, die diese Option unterstützen.

Symbole zusammenfügen / aufteilen

Microsoft Excel 2000 Benutzer

Leider ist das Teilen einer Zelle in Excel 2000 nicht so einfach wie das Klicken auf die Schaltfläche Zusammenführen, wie oben beschrieben (dies wurde in späteren Versionen von Excel eingeführt). Um eine Zelle in Excel 2000 zu teilen, führen Sie die folgenden Schritte aus.

Markieren Sie die zusammengeführte Zelle, die Sie aufteilen möchten. Eine zusammengeführte Zelle wird in mehrere Spalten oder Zeilen aufgeteilt.

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Format.

Klicken Sie auf die Registerkarte Ausrichtung.

Deaktivieren Sie auf der Registerkarte Ausrichtung das Kontrollkästchen Zellen zusammenführen.

Aufteilen einer nicht zusammengeführten Zelle unter Verwendung einer Formel

In Excel können Sie eine nicht zusammengeführte Zelle auch mit der Option Text zu Spalten aufteilen.

Markieren Sie die Zellen, die Sie in zwei Zellen aufteilen möchten.

Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf die Option Text zu Spalten.

Wenn Sie den Text in den Zellen anhand eines Komma, Leerzeichens oder eines anderen Zeichens aufteilen möchten, wählen Sie im Assistenten Text in Spalten konvertieren die Option Abgegrenzt.

Wenn Sie den Text nach einer bestimmten Anzahl von Zeichenlängen aufteilen möchten, wählen Sie die Option Feste Breite.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.

Wählen Sie für die Option Abgegrenzt das Zeichen aus, das Sie für die Aufteilung der Daten verwenden möchten. Wählen Sie für die Option Feste Breite die Stelle aus, an der Sie den Text teilen möchten, indem Sie auf den Abschnitt Datenvorschau im Assistentenfenster klicken. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Weiter.

Text zu Spalten – Trennzeichen

Text zu Spalten – Feste Breite

Wählen Sie im letzten Schritt alle spezifischen Textformatierungsoptionen für den geteilten Text aus. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Fertigstellen.