Head & Shoulders Binäre Optionen Demokonto und Doppel-Tops / Bottoms

ostasze ist here.In dieser Artikel I mit Screenshots zwei Mustern erklären , dass ich sehr oft benutzen , wie ich gehandelt habe. Diese Muster sind Head & Shoulders und Doppel Tops / Bottoms und sie sind gut bekannt und sehr beliebt in binären Optionen Binäre Optionen Demokonto der technischen Analyse .Jetzt, ist es Zeit für den ersten Screenshot des Tages. Es ist von EUR / JPY Währungspaar in 04.12.

Auf dem Screenshot. Sie können eine linke Schulter, einen Kopf sehen und eine rechte shoulder.I wird es von Anfang an erklären. Zunächst einmal, wie man leicht sehen, können wir einen Widerstand in der linken Schulter aufweisen, die in der Nähe auf eine ganze Zahl ist und auf eine Pivot-Ebene, too.After, dass sich der Preis nach unten bewegen und kommen wieder an diese Stelle, lernen Sie die Binären Optionen heute mit einem Demokonto kennen aber dieses Mal der Preis bricht den Widerstand und macht eine neue, höhere hoch, und wir haben jetzt eine neue resistance.After die Umkehrung der Preis bewegt sich wieder nach unten kommen dann zurück, aber es hält den Widerstand der rechten shoulder.This ist unser spot.You sehen dass ich eine Trendlinie im Screenshot vom Ende der linken Schulter bis zum Ende des head.I ist warten auf den Preis zeichnete Binäre Optionen Demokonto diese Trendlinie nach der Umkehr in der rechten Schulter zu brechen, und dies ist ein Verkauf signal.Look an die blaue Box, habe ich einen Put-Pfeil, wenn der Preis bricht diese Trendlinie und wir für eine große Bewegung down.Some Händler mit einem längeren Ablauf in der Auflösung ihre Positionen nehmen in der rechten Schulter, in der Regel warten sollen, aber ich weiß nicht tun dies, weil ich warte auf das Muster bereit sein, und ich will nicht ein jagen Muster Höhe der Schultern sollte die Höhe der linken Schulter oder in vielen Fällen gleich ist größer, aber man sollte nie ein Muster vertrauen, die ein größeres Recht shoulder.For die Bestätigung hat, können Sie RSI, Stochastic.Another populäre Art und Weise verwenden dieses Muster zu bestätigen ist die volume.We haben in der Regel ein größeres Volumen in der rechten Schulter, ein moderates Volumen im Kopf und ein kleineres Volumen in der rechten Schulter dauern.

Doppel-Tops / Bottoms

Lassen Sie sich von EUR / USD Währungspaar in 04.12 auf den zweiten Screenshot gehen.

Wir haben einen doppelten Boden Muster hier , wie Sie können see.It aussieht wie ein „W“. Die rote horizontale Linie nach unten unsere Unterstützung und es ist das Tief des Vortages, too.It in der Regel eine Umkehrbereich , wie ich in früheren articles.Look sagte athe blau boxes.In die erste blaue Box wir unsere Umkehr haben Sie einen Anruf annehmen könnten here.After , dass der Preis nach oben bewegt, macht einen Widerstand in der roten horizontalen Linie , die eine ganze Zahl ist und kommt wieder unsere Unterstützung Binäre Optionen Demokonto zu testen und es nicht brechen kann it.You hier einen Anruf annehmen könnte, dass die too.After Preis nach oben bewegt und jetzt haben wir unsere spot.When der Preis bricht den Widerstand (es ist ein Kaufsignal) kann man sehen , dass wir eine Bewegung nach oben, bis wir unsere „W“ haben. Doppel – Tops Muster haben die entgegengesetzte Einrichtung und sieht aus wie „M“.