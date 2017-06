EZ Trader verbindet die Sport Partnerschaften

Warnung EZ Trader, könnten Sie einige ernsthafte Probleme haben! Die binäre Option Broker, Binäre Optionen der an der Halte WGM Services Ltd. gehört gesehen seine suspendiert europäische Lizenz hat gerade durch seine Regler, der CySEC. Letztere warf ihm mehrere Binäre Optionen Broker im Vergleich Punkte in einer offiziellen Erklärung als Unregelmäßigkeiten bei Operationen (Einlagen / Entnahmen) inklusive.

Der Regulator der Finanzmärkte hat Zypern 15 Tage EZ Händler dieser Situation abzuhelfen sonst wird die Lizenz an den Handel vor Ort dauerhaft entfernen betrachten. Die Folge wäre, einfach ein Ausschluss des europäischen Marktes, da die europäische MiFID eine Lizenz in einem Land Europas gilt für alle anderen Länder will. Die Herausforderung ist Größe für EZ Trader.

In den letzten Monaten haben sich Europa und die CySEC deutlich verstärkt ihre Kontrolle über die binäre Option Broker besser in diesen Markt ein starkes Wachstum zu überwachen. Die Französisch AMF hat eine schwarze anyoption Liste Update im September die Zahl der zweifelhafte Namen 85-123 in dem Zeitraum von zwei Monaten veröffentlicht erhöht. Denken Sie daran, EZ Trader hat endlich aus dieser Liste Mai entfernt worden ist, nach langen anyoption gemustert haben. Für diejenigen, die jetzt wissen wollen, ist, wie diese Liste entwickelt, diese verärgerten Französisch kehrt zur AMF für fragwürdige Praktiken der Makler. Die Französisch Finanzmärkte Regler konsolidiert alle Daten und macht dann die Entscheidung anyoption, den Makler auf der Liste hinzuzufügen oder zu entfernen.

Es ist offiziell, die binäre Optionen Broker EZ Trader zu Everton FC, bis 2017. Die Handelsplattform gibt 6. Fußball Partner einen schlechten Ruf in Europa zu steigern begangen wird, so dass es zu erhöhen Markenbekanntheit in Großbritannien. Letzteres ist auf jeden Fall am besten geeignet für die „Spieler“, die ebenso wie der Aktienmarkt mit binären Optionen auf Fußball wetten.

EZ Trader will Sichtbarkeit in Großbritannien zu gewinnen

Diese neue 24option Partnerschaft wurde bis zum Ende der Saison 2016/2017 EZ Trader insbesondere sehen sein Logo als exklusiver Vermittler auf der offiziellen Website des Fußballvereins genehmigt. Für den Heimpokalspielen, das Stadion von Everton Display Anzeigen 24option mit dem 24option Makler.

Auch hier zeigt EZ Trader den Mangel an Interesse an der Französisch-Markt. Wenn es nicht in unserem Vergleich ist, ist es für einen Grund. Seit seiner Gründung (und das ist eine der ältesten Broker …), ist es nie zu erweitern, um seine Französisch-Angebot gesucht. Neben seiner geringen Sichtbarkeit, wird ihr Französisch Trainingsteam nicht sehr entwickelt, und weniger professionell als einige seiner Kollegen. Darüber hinaus können wir berichten, dass EZ Trader hat seine europäische Lizenz innerhalb eines Monats auszusetzen gewesen, nachdem die Regulierungsstellen die kritischen Punkte in jeder der Prüfungen mitgeteilt. Dies ist nicht unbedingt beruhigend, und es nicht klar Anreiz nach Hause zu gehen. Andere Plattformen sind in Europa geregelt und haben keine Probleme mit den Aufsichtsbehörden. Sie können unsere Vergleichsseite für diese hier überprüfen.