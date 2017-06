Das Bubble Pop Binäre Optionen Handels System

Jeder einmal in einer Weile, wenn das Internet für Betrug durchlesen, Haie und krumme Geschäfte stoßen ich auf etwas, das tatsächlich von Wert ist. Normalerweise meine erste Eindrucke entpuppen falsch sein, aber manchmal kann auch ich ein wenig zu hart einen Kritiker sein. Das Bubble Pop-System ist einer von denen, mit einem netten Namen, ein Affiliate-Betrug sein oder einfach nur nutzlos herausstellen kann. Zusätzlich zu diesem Eindruck wurde handeln mit Binären Optionen die unglaublich geringe Menge an Details in der ursprünglichen Beschreibung angegeben. Am Ende, obwohl es stellt sich heraus, dass diese Strategie, mit der Zugabe von Informationen in den Kommentaren und meine eigenen Vorschläge gefunden, das ist ziemlich gut. Dies ist ein Trend für die kurzfristigen 30 Minuten binäre Optionen folgende Strategie, die Bollinger Bands ™ und das Parabolic SAR Indikator verwendet.

Wie funktioniert es

Diese Strategie verwendet Bollinger Bands ™ und den PSAR Indikator, zwei in hohem Ansehen Tools von Forex, Futures und Rohstoffhändlern. Die B-Bands werden auf Standardabweichung Umschläge basiert und sollen Volatilität messen und kurzfristige Marktrichtung vorherzusagen. Der Parabolic SAR, oder Stop-and-Rückwärts, ist ein Indikator der meisten in Futures und Rohstoffe jetzt clever handeln mit Binären Optionen in 2017 verwendete Handel, wo Händler wollen immer entweder in einer bullish oder bearish Position sein, daher der Name. Bei der Verwendung auf sie die PSAR Signale ist Besitzen Sie eine Position zu verlassen und in ein anderes jedes Mal eingeben, es „parabolische geht“. Diese Strategie nutzt die beide zusammen Trendfolge-Strategie und in meiner Erfahrung zur Vorhersage bisher gut zusammenarbeiten.

Die Signale sind einfach. Sie sind die 15 – Minuten – Chart für die Analyse und Signale zu verwenden, nehmen Sie nur folgende Signale Trend und die Standardeinstellungen für beide Indikatoren verwenden. Was ich an dieser Strategie mag , ist , dass , wenn handeln mit Binären Optionen Sie einen Griff auf dem zugrunde liegenden Trend haben Sie Ihre Signale mit sehr wenig Sorgfalt für irgendetwas anderes zu nehmen. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt darauf hinweisen, dass der ursprüngliche Autor warnt , dass Sie „andere Marktkenntnis“ müssen richtig , diese Strategie zu verwenden. Ich nehme an, dies längerfristige Trendanalyse zu verstehen und eine grundlegende Verständnis von den Marktbedingungen. Dies ist , wie die Signale arbeiten. Sie suchen die PSAR die B-Band zu „Pop“. Was dies bedeutet , ist in in einem Trending Markt, dass , wenn der PSAR außerhalb der B-Bands bewegt sich ein Signal gegeben wird. Wenn der Trend passiert das Signal, wenn der PSAR bewegt sich unter den B-Bands. Wenn der Trend passiert das Signal , wenn die PSAR bewegt ist nach unten über den B-Bands. Der erste Punkt außerhalb des Bänder sollte das Signal betrachtet werden , da es in der Regel eine ziemlich scharfe Bewegung vorausgeht. Je weiter außerhalb der Bänder der erste Punkt von PSAR auftritt Je stärker das Signal.

Es ist ein Diagramm der Strategie, Post angebracht, aber natürlich, es zu lesen, haben Sie die Website zu verbinden, die ich wollte nicht tun. Im Ernst, wie viele Web-Seiten kann eine Person ein Mitglied sein? Wie auch immer, ich habe meine eigene Grafik handeln mit Binären Optionen so, dass ich ihm eine bessere Bewertung geben könnte. Ich wähle den EUR / USD-Paar zu verwenden, da es eines der am stärksten gehandelten Devisen und binäre Optionen Paare ist. Ich benutzen Diagramme von einem Tag und dann 30 Minuten Bars eine Fläche von bis Trend, um genau zu bestimmen Test zu unterstützen. Die mich nach unten auf die 15 Minuten-Charts zu sehen, was ich sehen kann. Zunächst einmal, ich dringend empfohlen, nehmen Sie keine Signale entgegen dem Trend. Von dem, was ich hier sehen, sind sie alle sehr schwache Signale und Ihre Zeit nicht wert. Das andere, was ich sehen kann, ist hier ein paar gute „Bubble Pops“, die in profitable Handel führen.

My Take On The Bubble Pop

Ich denke, dass dies eine gute Strategie ist aber wie alle Strategien mit Vorsicht angewandt werden sollen. Die beiden Indikatoren werden sowohl Bullen- und Bärensignale entweder in einer oder einem Abwärtstrend sorgen, so dass die erste Warnung ist nur Trendsignale folgenden verwenden, wie vorgeschlagen. Ein weiterer Vorschlag ist nicht auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen geklebt werden. Es scheint mit dem EUR / USD gut zu funktionieren, aber vielleicht nicht die beste Zeit für alle Vermögenswerte sein. Für die besten, warten stärkste Signale für die PSAR auch außerhalb der B-Bands zu bewegen. Auch sind einige der Trend folgende Signale schwach handeln mit Binären Optionen und können durch ihre Nähe zum punktierten Band werden ausgesondert. Einige der Kommentare deuten darauf hin, dass die Strategie nur etwa 50/50 richtig sein kann, sagen die anderen 80-90%. Ich denke, wenn meine Vorschläge und Ihre eigenen Erfahrungen mit dieser Strategie 89-90% Erfolgsquote kann die Ausbeute. Die Sache ist, müssen Sie unter Umständen für Signale warten zu entwickeln. Auch wenn es eine 15-Minuten-Chart nur ist 1-2 gute Signale pro Tag Aufgeben, wenn es gute Signale zu geben. Es wird Geduld dauern, aber es kann getan werden.